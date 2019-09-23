Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Новосибирске

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Авария с участием пассажирской маршрутки произошла в Новосибирске; на месте работают медики скорой помощи.

Пассажиры маршрутного автобуса Ford Transit пострадали 12 октября в Октябрьском районе сибирской столицы. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

По данным очевидцев, на эстакаде моста на улице Кирова грузовая автовышка врезалась в маршрутку.

На месте ДТП работает скорая помощь, поскольку трое пассажиров получили лёгкие ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 11 октября Сиб.фм рассказывал о самых крупных ДТП в Новосибирске за минувшую неделю.