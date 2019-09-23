Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Новосибирске

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Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
12.10.2019 11:20
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Авария с участием пассажирской маршрутки произошла в Новосибирске; на месте работают медики скорой помощи.
Пассажиры маршрутного автобуса Ford Transit пострадали 12 октября в Октябрьском районе сибирской столицы. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
По данным очевидцев, на эстакаде моста на улице Кирова грузовая автовышка врезалась в маршрутку.
На месте ДТП работает скорая помощь, поскольку трое пассажиров получили лёгкие ушибы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 11 октября Сиб.фм рассказывал о самых крупных ДТП в Новосибирске за минувшую неделю.
Мария Машанова
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Лента новостей
Годовалый ребёнок оказался заблокирован в салоне авто в Новосибирске
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