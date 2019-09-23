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ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

Рубрика: спорт

12.10.2019 08:50

ФОТО С САЙТА ХК «СИБИРЬ»

Новосибирцы проиграли «Барысу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ; сибиряки не забили ни одной шайбы. 

Завершилась очередная домашняя серия игр «Сибири». Гости из Нур-Султана прервали серию из трёх побед «Сибири». Новосибирцы потерпели «сухое» поражение от «Барыса».

Первый период прошёл в равной борьбе. Опасный момент произошёл за пять минут до конца периода – команды сыграли в формате «4 на 4». Однако «Сибирь» выдержала противостояние.

Переломный момент случился во второй двадцатиминутке. Счёт открыл канадский нападающий «Барыса» Корбан Найт за три минуты до конца периода. Шайба осталась без ответа.

В самом начале последнего периода казахстанцы увеличили разрыв еще на одну шайбу. Уже на третьей минуте гости забили шайбу, которая решила исход матча. Счёт после финальной сирены – 2:0 в пользу гостей.

Сибиряки до игры с «Барысом» шли без поражений три матча подряд, однако сейчас новосибирцы на пятом месте Восточной конференции. На счету «Сибири» 19 очков после 15 игр.

Следующий матч «Сибирь» проведёт на выезде – 14 октября новосибирцы вновь встретятся с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

Напомним, 7 октября «Сибирь» обыграла московское "Динамо". 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ХК «Сибирь»

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В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:50 0 Коммент.

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вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

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вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:33 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Андрей Панфёров: новосибирская молодёжь достойна уважения

вчера 16:23 Общество 0 Коммент.

Запретить «отупляющие» мобильные игры потребовал новосибирский активист

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вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Омская студентка спасла выпавшего с балкона трёхлетнего мальчика

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

Детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Сибирячка выпала из окна в попытке выбраться из квартиры уголовников

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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