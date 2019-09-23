ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

ФОТО С САЙТА ХК «СИБИРЬ»

Новосибирцы проиграли «Барысу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ; сибиряки не забили ни одной шайбы.

Завершилась очередная домашняя серия игр «Сибири». Гости из Нур-Султана прервали серию из трёх побед «Сибири». Новосибирцы потерпели «сухое» поражение от «Барыса».



Первый период прошёл в равной борьбе. Опасный момент произошёл за пять минут до конца периода – команды сыграли в формате «4 на 4». Однако «Сибирь» выдержала противостояние.



Переломный момент случился во второй двадцатиминутке. Счёт открыл канадский нападающий «Барыса» Корбан Найт за три минуты до конца периода. Шайба осталась без ответа.



В самом начале последнего периода казахстанцы увеличили разрыв еще на одну шайбу. Уже на третьей минуте гости забили шайбу, которая решила исход матча. Счёт после финальной сирены – 2:0 в пользу гостей.



Сибиряки до игры с «Барысом» шли без поражений три матча подряд, однако сейчас новосибирцы на пятом месте Восточной конференции. На счету «Сибири» 19 очков после 15 игр.



Следующий матч «Сибирь» проведёт на выезде – 14 октября новосибирцы вновь встретятся с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.



Напомним, 7 октября «Сибирь» обыграла московское "Динамо".