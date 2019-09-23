Из-за пожара в больнице в пригороде Новосибирска пациентам пришлось покинуть палаты

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Из-за пожара в больнице в пригороде Новосибирска пациентам пришлось покинуть палатыРубрика: проиcшествия
12.10.2019 13:25
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте", пресс-службы МЧС по Новосибирской области
Около 50 человек эвакуировали из палат больницы в городе Обь; причиной стал пожар в реконструируемом помещении стационара.
Пожар произошёл в центральной районной больнице города Обь утром 12 октября. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку ЧП случилось в ремонтируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Спасатели уточнили, что пациентов — 52 человека — перевели в соседний корпус, подальше от задымления. Из здания, где непосресдтвенно случился пожар, эвакуировали троих рабочих.
Сейчас возгорание полностью ликвидировано, выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним, 11 октября Сиб.фм писал о пожаре на складе материалов для пуховых изделий.
Мария Машанова
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