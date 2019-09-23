Лента новостейПредложить новость
Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров
Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести
Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты
После убийства школьницы в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни
Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства
Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник
В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления
Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вестиРубрика: общество
12.10.2019 16:59
Фото из группы поискового отряда "Маяк" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске разыскивают мужчину, который больше недели назад вышел с территории больницы и исчез; поисковики назвали приметы пропавшего.
Поисковый отряд "Маяк" попросил новосибирец о помощи в установлении местонахождения 54-летнего Евгения Данилова, который 4 октября ушёл с территории клинической больницы № 34 в Ленинском районе и пропал. Сообщение размещено в официальной группе организации в социальной сети "ВКонтакте".
Известно, что медучреждение мужчина покинул в районе 22:00. В чём он был одет, не сообщается.
Рост Евгения Данилова — 182 см, худощавого телосложения, волосы темные, имеется лобная и теменная залысины, глаза карие.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.
Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о поисках девушки с пирсингом в нижней губе.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров
Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести
Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты
После убийства школьницы в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни
Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства
Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник
В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления
Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске
Водитель получил четыре года за сбитого сына депутата в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное