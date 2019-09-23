Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести

Фото из группы поискового отряда "Маяк" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске разыскивают мужчину, который больше недели назад вышел с территории больницы и исчез; поисковики назвали приметы пропавшего.

Поисковый отряд "Маяк" попросил новосибирец о помощи в установлении местонахождения 54-летнего Евгения Данилова, который 4 октября ушёл с территории клинической больницы № 34 в Ленинском районе и пропал. Сообщение размещено в официальной группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что медучреждение мужчина покинул в районе 22:00. В чём он был одет, не сообщается.

Рост Евгения Данилова — 182 см, худощавого телосложения, волосы темные, имеется лобная и теменная залысины, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о поисках девушки с пирсингом в нижней губе.