Новосибирск почти догнал Москву по цене бургеров

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Фастфуд, несмотря на предупреждения медиков, продолжает оставаться самой популярной пищей; но, как выясняется, не самой дешёвой — бургеры в Новосибирске совсем немного отличаются по цене от московских.

Исследовали сравнили цены на бургеры в 20-ти крупнейших городах России. Выяснилось, что самые дорогие продаются в Москве, а второе место по стоимости "короля фастфуда" занял Новосибирск. Такие данные опубликовал сервис доставки еды Delivery Club.

В Москве средний ценник на бургер составляет 375 рублей, тогда как в сибирской столице аналогичный товар обойдётся в 350 рублей. Дальше по убывающей расположились Санкт-Петербург, Казань и Тюмень.

За самыми дешёвыми бургерами нужно ехать в Красноярск, там они стоят 236 рублей.

Авторы исследования отметили, что на стоимость котлетно-мучного продукта влияют расходы на оплату труда работников, аренду помещения и, конечно, сырье.

Бургеры сейчас являются третьим по популярности продуктом у клиентов служб доставки еды. Чуть больше россияне любят пиццу и роллы.

Напомним, 9 июля Сиб.фм писал о том, что в бургерах из популярных фастфуд-кафе эксперты нашли антибиотики.