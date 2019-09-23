Новосибирск почти догнал Москву по цене бургеров

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Новосибирск почти догнал Москву по цене бургеровРубрика: общество
13.10.2019 09:30
ФОТО PIXABAY.COM
Фастфуд, несмотря на предупреждения медиков, продолжает оставаться самой популярной пищей; но, как выясняется, не самой дешёвой — бургеры в Новосибирске совсем немного отличаются по цене от московских.
Исследовали сравнили цены на бургеры в 20-ти крупнейших городах России. Выяснилось, что самые дорогие продаются в Москве, а второе место по стоимости "короля фастфуда" занял Новосибирск. Такие данные опубликовал сервис доставки еды Delivery Club.
В Москве средний ценник на бургер составляет 375 рублей, тогда как в сибирской столице аналогичный товар обойдётся в 350 рублей. Дальше по убывающей расположились Санкт-Петербург, Казань и Тюмень.
За самыми дешёвыми бургерами нужно ехать в Красноярск, там они стоят 236 рублей.
Авторы исследования отметили, что на стоимость котлетно-мучного продукта влияют расходы на оплату труда работников, аренду помещения и, конечно, сырье.
Бургеры сейчас являются третьим по популярности продуктом у клиентов служб доставки еды. Чуть больше россияне любят пиццу и роллы.
Напомним, 9 июля Сиб.фм писал о том, что в бургерах из популярных фастфуд-кафе эксперты нашли антибиотики.
Мария Машанова
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