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Новосибирцам устроят экскурсию в центре вирусологии «Вектор»

Рубрика: общество

12.10.2019 12:40

ФОТО PIXABAY.COM

Государственный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» откроет свои двери для тех, кто неравнодушен к науке и инновациям; любознательных научат готовить эфирные масла и расскажут, из каких химических элементов состоит смартфон. 

Фестиваль Nauka 0+ стартовал в Новосибирске 11 октября и продлится больше недели. Школьников и студентов ждут десятки интересных экскурсий, квестов, лекций и мастер-классов, всего — более 250 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. 

Сегодня, 12 октября, в ГПНТБ СО РАН работает интерактивная научная выставка. 14 и 17 октября там же пройдут научно-популярные лекции о математике. Кроме того, участники и гости фестиваля смогут побывать на экскурсии в научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» (15-17 октября), посетить лекцию «Химические элементы в вашем смартфоне» и «Удивительная глина», побывать на мастер-классе по изготовлению эфирных масел. 

Как уточнили в пресс-службе, в дни фестиваля мероприятия посетят более 40 тысяч человек.

Организаторы уточнили, что особенностью фестиваля 2019 года стало то, что принять участие в нём смогут студенты, аспиранты, молодые учёные из всех районов Новосибирской области.

Напомним, 28 августа Сиб.фм писал о прорывных разработках новосибирских учёных. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область наука ГНЦВБ «Вектор» фестиваль

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сегодня 11:10 Общество 0 Коммент.

Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

сегодня 08:50 0 Коммент.

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вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Хроника 0 Коммент.

«Локомотив» громит соперников: новосибирские волейболисты выигрывают восьмой раз подряд

вчера 17:47 Общество 0 Коммент.

В мэрии сообщили сроки строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске

вчера 17:18 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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