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Новосибирцам устроят экскурсию в центре вирусологии «Вектор»Рубрика: общество
12.10.2019 12:40
ФОТО PIXABAY.COM
Государственный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» откроет свои двери для тех, кто неравнодушен к науке и инновациям; любознательных научат готовить эфирные масла и расскажут, из каких химических элементов состоит смартфон.
Фестиваль Nauka 0+ стартовал в Новосибирске 11 октября и продлится больше недели. Школьников и студентов ждут десятки интересных экскурсий, квестов, лекций и мастер-классов, всего — более 250 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Сегодня, 12 октября, в ГПНТБ СО РАН работает интерактивная научная выставка. 14 и 17 октября там же пройдут научно-популярные лекции о математике. Кроме того, участники и гости фестиваля смогут побывать на экскурсии в научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» (15-17 октября), посетить лекцию «Химические элементы в вашем смартфоне» и «Удивительная глина», побывать на мастер-классе по изготовлению эфирных масел.
Как уточнили в пресс-службе, в дни фестиваля мероприятия посетят более 40 тысяч человек.
Организаторы уточнили, что особенностью фестиваля 2019 года стало то, что принять участие в нём смогут студенты, аспиранты, молодые учёные из всех районов Новосибирской области.
Напомним, 28 августа Сиб.фм писал о прорывных разработках новосибирских учёных.
Мария Машанова
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