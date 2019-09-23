Новосибирцев попросили жаловаться на пьяных водителей

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12.10.2019 15:00
ФОТО PIXABAY.COM
Инспекторы призвали жителей Новосибирска сообщать о замеченных на дорогах нетрезвых автомобилистах; это поможет предотвратить многие аварии, уверены в ГИБДД.
Массовая проверка водителей на предмет употребления алкоголя проходит в Новосибирске с пятницы по понедельник по вечерам и ночью. Инспекторы просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе сотрудников, поскольку именно такие меры позволяют оперативно удалить с дорог нетрезвых лихачей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Также полицейские призвали новосибирцев не закрывать глаза на подозрительных водителей.
«Если вы увидели на дороге нетрезвого автомобилиста, проявите гражданскую сознательность и сообщите цвет, марку, номер такого автомобиля, а также направление, в котором он двигается. Незамедлительно наряд ДПС выедет на проверку», — обратились в ведомстве.
Там уточнили, что по статистике, в 60% случаев информация, полученная на телефон доверия, подтверждается, и инспекторам удаётся вовремя убрать нетрезвого водителя с дороги.
Телефоны дежурной части полиции — 232-23-51 или 232-23-2, с мобильного — 112.
Напомним, 11 октября Сиб.фм рассказывал о том, что ГИБДД по Новосибирску присоединилась к популярному флешмобу.
Мария Машанова
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