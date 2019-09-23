Вымогатели прессовали торговцев: полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке в Новосибирске

В Новосибирске задержали вымогателей, спровоцировавших стрельбу на Хилокском рынке

Фото: скриншот из видео, предоставленного пресс-службой УМВД по Новосибирской области

Подозреваемых в вымогательстве денег у торговцев Хилокского рынка задержали полицейские Новосибирска; один из участников преступной группы ранее уже был судим.

Причиной массовой драки со стрельбой на Хилокском рынке в Новосибирске 7 октября стал конфликт между торговцами и преступной группой, участники которой вымогали у продавцов деньги за право работать на рынке.

Предполагаемый 31-летний организатор группы и его 29-летний сообщник задержаны полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выйти на след предполагаемых зачинщиков конфликта помогли записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, важную для правоохранителей информацию предоставили участники и свидетели массовой драки.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены и расследуются два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство».

"В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток", — уточнили в полиции.

Сейчас стражи порядка проводят дальнейшие оперативные и следственные мероприятия для установления дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов, а также иных лиц, причастных к вымогательству денежных средств у торговцев.

О том, что работников Хилокского рынка держит в страхе некий криминальный авторитет Тамерлан, Сиб.фм сообщал 8 октября.

Напомним, после конфликтов с участием мигрантов полиция и Росгвардия провели несколько рейдов, по итогам которых 11 иностранных граждан отправятся на родину.