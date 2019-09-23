Вымогатели прессовали торговцев: полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке в Новосибирске

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Вымогатели прессовали торговцев: полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке в НовосибирскеВ Новосибирске задержали вымогателей, спровоцировавших стрельбу на Хилокском рынке
Рубрика: проиcшествия
12.10.2019 18:50
Фото: скриншот из видео, предоставленного пресс-службой УМВД по Новосибирской области
Подозреваемых в вымогательстве денег у торговцев Хилокского рынка задержали полицейские Новосибирска; один из участников преступной группы ранее уже был судим.
Причиной массовой драки со стрельбой на Хилокском рынке в Новосибирске 7 октября стал конфликт между торговцами и преступной группой, участники которой вымогали у продавцов деньги за право работать на рынке.
Предполагаемый 31-летний организатор группы и его 29-летний сообщник задержаны полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Выйти на след предполагаемых зачинщиков конфликта помогли записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, важную для правоохранителей информацию предоставили участники и свидетели массовой драки.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены и расследуются два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство».
"В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток", — уточнили в полиции.
Сейчас стражи порядка проводят дальнейшие оперативные и следственные мероприятия для установления дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов, а также иных лиц, причастных к вымогательству денежных средств у торговцев.
О том, что работников Хилокского рынка держит в страхе некий криминальный авторитет Тамерлан, Сиб.фм сообщал 8 октября.
Напомним, после конфликтов с участием мигрантов полиция и Росгвардия провели несколько рейдов, по итогам которых 11 иностранных граждан отправятся на родину.
Мария Машанова
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