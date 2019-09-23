После убийства школьницы в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни

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Опрос об отношении россиян к смертной казни для убийц и педофилов провели на странице Госдумы "ВКонтакте"; большинство участников высказались "за".

После убийства девятилетней школьницы в Саратове, которое вызвало общественный резонанс, Госдума России провела анонимный опрос среди пользователей на официальной странице ГД социальной сети "ВКонтакте". Респондентам предлагалось ответить — они "за" или "против" смертной казни для убийц детей и педофилов.

По итогам опроса, 80 % россиян считают, что высшую меру наказания в виде смертной казни необходимо вернуть. 16,5 % полагают, что делать этого не нужно. Иного от предложенных вариантов мнения придерживаются чуть более 3 % участников голосования.

В комментариях к опросу многие пользователи пишут, что, прежде чем задумываться над вопросом о возвращении смертной казни, необходимо проработать механизм исключения судебной ошибки.

Участие в голосовании приняли уже почти 70 тысяч человек.

11 октября в Саратове был задержан ранее судимый за мужчина — он подозревается в убийстве местной школьницы. Задержание предполагаемого преступника сопровождалось акцией протеста — жители пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей.

Напомним, 11 октября Сиб.фм писал, что известно о саратовском маньяке.