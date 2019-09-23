Появление в соцсети опроса о смертной казни в Госдуме объяснили самостоятельностью smm-отдела

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Появление в соцсети опроса о смертной казни в Госдуме объяснили самостоятельностью smm-отделаРубрика: общество
12.10.2019 20:34
Скриншот со страницы Госдумы в социальной сети "ВКонтакте"
Опрос об отношении россиян к возвращению смертной казни за педофилию и убийство детей появился 11 октября на официальной странице Госдумы "ВКонтакте"; сегодня представитель главного законодательного органа страны заявил — установки проводить опрос не было.
В Госдуме объяснили появление опроса о смертной казни за убийства детей и педофилию, который размещён на официальной странице органа в социальной сети "ВКонтакте". Установки поднимать эту тему не было, отдел smm выбрал тему для опроса самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника спикера нижней палаты парламента Анастасию Кашеварову.
«Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос. СМИ раскрутили опрос во "ВКонтакте", как будто это всенародный референдум», — заявила Кашеварова журналистам информагентства.
Напомним, анонимный опрос появился на странице Госдумы в паблике "ВКонтакте" после громкого убийства саратовской школьницы. В нём уже приняли участие больше 100 тысяч человек, 80 % из которых поддерживают идею возвращения смертной казни в России.
Ранее Сиб.фм писал об убийстве 9-летней девочки в Саратове — местные жители пытались устроить над задержанным самосуд.
Мария Машанова
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Лента новостей
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