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Появление в соцсети опроса о смертной казни в Госдуме объяснили самостоятельностью smm-отдела

Рубрика: общество

12.10.2019 20:34

Скриншот со страницы Госдумы в социальной сети "ВКонтакте"

Опрос об отношении россиян к возвращению смертной казни за педофилию и убийство детей появился 11 октября на официальной странице Госдумы "ВКонтакте"; сегодня представитель главного законодательного органа страны заявил — установки проводить опрос не было.

В Госдуме объяснили появление опроса о смертной казни за убийства детей и педофилию, который размещён на официальной странице органа в социальной сети "ВКонтакте". Установки поднимать эту тему не было, отдел smm выбрал тему для опроса самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника спикера нижней палаты парламента Анастасию Кашеварову. 

«Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос. СМИ раскрутили опрос во "ВКонтакте", как будто это всенародный референдум», — заявила Кашеварова журналистам информагентства.

Напомним, анонимный опрос появился на странице Госдумы в паблике "ВКонтакте" после громкого убийства саратовской школьницы. В нём уже приняли участие больше 100 тысяч человек, 80 % из которых поддерживают идею возвращения смертной казни в России.

Ранее Сиб.фм писал об убийстве 9-летней девочки в Саратове — местные жители пытались устроить над задержанным самосуд. 

Мария Машанова

Теги: опросы Госдума смертная казнь

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Лента новостей

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Появление в соцсети опроса о смертной казни в Госдуме объяснили самостоятельностью smm-отдела

сегодня 20:34 Общество 0 Коммент.

Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в Омске

сегодня 19:00 Общество 0 Коммент.

Вымогатели прессовали торговцев: полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке в Новосибирске

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Участников акции голодающих дольщиков в Новосибирке увезли на скорой

сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров

сегодня 17:40 Общество 0 Коммент.

Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев попросили жаловаться на пьяных водителей

сегодня 15:00 Общество 0 Коммент.

Из-за пожара в больнице в пригороде Новосибирска пациентам пришлось покинуть палаты

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам устроят экскурсию в центре вирусологии «Вектор»

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Новосибирске

сегодня 11:20 Хроника 0 Коммент.

Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

сегодня 08:50 0 Коммент.

"Пчёлка Майя" появилась в метро Новосибирска

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Остаются ночевать: дольщики в Новосибирске перешли на зимнюю форму одежды и продолжают голодовку

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске

вчера 19:36 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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