Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в Омске

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Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в ОмскеРубрика: общество
12.10.2019 19:00
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ХК «СИБИРЬ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Бывший хоккеист "Сибирь" Самвел Мнацян скончался 5 октября от опухоли позвоночника; прощание со спортсменом пройдёт завтра в Омске.
Прощание с бывшим защитником хоккейного клуба "Сибирь" Самвелом Мнацяном, который скончался от рака на 30-м году жизни, состоится завтра, 13 октября, в родном городе спортсмена Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ХК "Авангард".
Проститься с хоккеистом друзья и болельщики смогут с 11:00 до 13:00 часов по местному времени игровом зале ДХЦ "Авангард".
Заболевание у хоккеиста диагностировали летом 2018 года, после этого Мнацян проходил лечение в клинике Германии, где и скончался.
По информации ТАСС, Мнацян в сезоне-2009/10 выступал в молодежной хоккейной лиге за "Омских Ястребов". В КХЛ он играл за "Барыс" (2012-2013), "Нефтехимик" (2013-2015), "Адмирал" (2015-2018), после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью".
Напомним, 6 октября Сиб.фм сообщил о смерти хоккеиста после болезни.
Мария Машанова
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