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Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в Омске

Рубрика: общество

12.10.2019 19:00

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ХК «СИБИРЬ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Бывший хоккеист "Сибирь" Самвел Мнацян скончался 5 октября от опухоли позвоночника; прощание со спортсменом пройдёт завтра в Омске. 

Прощание с бывшим защитником хоккейного клуба "Сибирь" Самвелом Мнацяном, который скончался от рака на 30-м году жизни, состоится завтра, 13 октября, в родном городе спортсмена Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ХК "Авангард".

Проститься с хоккеистом друзья и болельщики смогут с 11:00 до 13:00 часов по местному времени игровом зале ДХЦ "Авангард".

Заболевание  у хоккеиста диагностировали летом 2018 года, после этого Мнацян проходил лечение в клинике Германии, где и скончался. 

По информации ТАСС, Мнацян в сезоне-2009/10 выступал в молодежной хоккейной лиге за "Омских Ястребов". В КХЛ он играл за "Барыс" (2012-2013), "Нефтехимик" (2013-2015), "Адмирал" (2015-2018), после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". 

Напомним, 6 октября Сиб.фм сообщил о смерти хоккеиста после болезни. 

Мария Машанова

Теги: хоккей Новосибирская область Омская область

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Лента новостей

Предложить новость

Появление в соцсети опроса о смертной казни в Госдуме объяснили самостоятельностью smm-отдела

сегодня 20:34 Общество 0 Коммент.

Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в Омске

сегодня 19:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:20 Общество 0 Коммент.

Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров

сегодня 17:40 Общество 0 Коммент.

Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев попросили жаловаться на пьяных водителей

сегодня 15:00 Общество 0 Коммент.

Из-за пожара в больнице в пригороде Новосибирска пациентам пришлось покинуть палаты

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам устроят экскурсию в центре вирусологии «Вектор»

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Новосибирске

сегодня 11:20 Хроника 0 Коммент.

Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства

сегодня 09:50 Общество 0 Коммент.

Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник

сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

сегодня 08:50 0 Коммент.

"Пчёлка Майя" появилась в метро Новосибирска

сегодня 08:10 Общество 0 Коммент.

Остаются ночевать: дольщики в Новосибирске перешли на зимнюю форму одежды и продолжают голодовку

вчера 20:27 Общество 0 Коммент.

Наркозависимая внучка душила бабушку подушкой и получила срок в Новосибирске

вчера 19:36 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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