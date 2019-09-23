Прощание с умершим от рака защитником ХК "Сибирь" Самвелом Мнацяном пройдёт в Омске

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ХК «СИБИРЬ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Бывший хоккеист "Сибирь" Самвел Мнацян скончался 5 октября от опухоли позвоночника; прощание со спортсменом пройдёт завтра в Омске.

Прощание с бывшим защитником хоккейного клуба "Сибирь" Самвелом Мнацяном, который скончался от рака на 30-м году жизни, состоится завтра, 13 октября, в родном городе спортсмена Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ХК "Авангард".

Проститься с хоккеистом друзья и болельщики смогут с 11:00 до 13:00 часов по местному времени игровом зале ДХЦ "Авангард".

Заболевание у хоккеиста диагностировали летом 2018 года, после этого Мнацян проходил лечение в клинике Германии, где и скончался.

По информации ТАСС, Мнацян в сезоне-2009/10 выступал в молодежной хоккейной лиге за "Омских Ястребов". В КХЛ он играл за "Барыс" (2012-2013), "Нефтехимик" (2013-2015), "Адмирал" (2015-2018), после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью".

Напомним, 6 октября Сиб.фм сообщил о смерти хоккеиста после болезни.