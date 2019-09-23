Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Фото со страницы Анастасии Заворотнюк в Инстаграм

Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой , по данным СМИ, диагностировали рак мозга, назвали ложью информацию о том, что актриса находится в предкоматозном состоянии; они попросили уважать болеющего человека.

Недопустимым назвали родные Анастасии Заворотнюк поведение журналистов, которые охотятся за любой информацией о состоянии здоровья звезды. Заголовки, которыми пестрит пресса, они сочли чем-то «за гранью добра и зла». Мнение родственников опубликовано в официальном акаунте Заворотнюк в инстаграм.

«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека», — написали они в публикации.

Таким образом родственники актрисы отреагировали на пятничные новости об ухудшении самочувствия актрисы.

«Мы официально заявляем: нет, это неправда!!!», — говорится в посте.

Напомним, 11 октября Сиб.фм сообщал, что работники кладбища, где похоронены родственники Анастасии Заворотнюк, вынуждены усилить охрану из-за наплыва журналистов.