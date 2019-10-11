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Школьник приехал по путёвке в легендарный "Артек" и умер от пневмонии

Рубрика: общество, проиcшествия

12.10.2019 21:49

ФОТО PIXABAY.COM

Подросток из Санкт-Петербурга умер от пневмонии в больнице Крыма; в медучреждение его доставили из лагеря "Артек", где школьник отдыхал по путёвке.

Межведомственная комиссия проверяет обстоятельства гибели питерского школьника, отдыхавшего в легендарном лагере "Артек". 12-летний мальчик 11 октября был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную медпомощь, скончался. Об этом сообщает Интерфакс. 

По данным СМИ, в лагере подросток находился с 23 сентября. 

По факту смерти ребёнка крымские следователи уже возбудили уголовное дело, из больницы изъяли необходимая документацию, допросили руководство и сотрудников «Артека». Правоохранители выясняют, вовремя ли подросту была оказана медпомощь и каковы были условия содержания детей в лагере.  

Напомним, 11 октября Сиб.фм писал о гибели новосибирского подростка, тело которого было обнаружено на крыше вагона поезда. 

Полина Кузнецова

Теги: подросток Артек пневмония

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Школьник приехал по путёвке в легендарный "Артек" и умер от пневмонии

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Участников акции голодающих дольщиков в Новосибирке увезли на скорой

вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

Мужчина с залысинами вышел из больницы в Новосибирске и пропал без вести

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев попросили жаловаться на пьяных водителей

вчера 15:00 Общество 0 Коммент.

Из-за пожара в больнице в пригороде Новосибирска пациентам пришлось покинуть палаты

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

вчера 13:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам устроят экскурсию в центре вирусологии «Вектор»

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Новосибирске

вчера 11:20 Хроника 0 Коммент.

Голодающие дольщики Новосибирска провели ночь у здания правительства

вчера 09:50 Общество 0 Коммент.

Грабли нарасхват: в Новосибирске стартовал общегородской субботник

вчера 09:15 Общество 0 Коммент.

В новосибирском «Клубе Директоров» обсудят иностранные методы управления

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

ХК «Барыс» разгромил «Сибирь»

вчера 08:50 0 Коммент.

"Пчёлка Майя" появилась в метро Новосибирска

вчера 08:10 Общество 0 Коммент.

Остаются ночевать: дольщики в Новосибирске перешли на зимнюю форму одежды и продолжают голодовку

11.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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