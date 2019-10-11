Школьник приехал по путёвке в легендарный "Артек" и умер от пневмонии

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Подросток из Санкт-Петербурга умер от пневмонии в больнице Крыма; в медучреждение его доставили из лагеря "Артек", где школьник отдыхал по путёвке.

Межведомственная комиссия проверяет обстоятельства гибели питерского школьника, отдыхавшего в легендарном лагере "Артек". 12-летний мальчик 11 октября был доставлен в больницу, но, несмотря на оказанную медпомощь, скончался. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным СМИ, в лагере подросток находился с 23 сентября.

По факту смерти ребёнка крымские следователи уже возбудили уголовное дело, из больницы изъяли необходимая документацию, допросили руководство и сотрудников «Артека». Правоохранители выясняют, вовремя ли подросту была оказана медпомощь и каковы были условия содержания детей в лагере.

Напомним, 11 октября Сиб.фм писал о гибели новосибирского подростка, тело которого было обнаружено на крыше вагона поезда.