Участников акции голодающих дольщиков в Новосибирке увезли на скорой

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Участников акции голодающих дольщиков в Новосибирке увезли на скоройРубрика: общество
12.10.2019 18:20
Фото предоставлено участниками голодовки
Дольщики ЖК "Новомарусина" второй день продолжают голодовку под окнами правительства Новосибирской области; трое участниц акции почувствовали себя плохо, им вызвали скорую.
Помощь медиков потребовалась 12 октября нескольким женщинам, которые участвуют в голодовке обманутых дольщиков в центре Новосибирска. Причиной ухудшения самочувствия могло стать переохлаждение, проблемы с давлением или общая слабость из-за отсутствия пищи. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказал один из участников акции.
Он также уточнил, что у одной из женщин диагностировали предынфарктное состояние, у другой — высокое давление.
Напомним, голодовку дольщики ЖК "Новомарусино", которые несколько лет безуспешно ждут новоселья, начали утром 11 октября. Люди находятся на улице, под окнами здания областного правительства, требуя решить их жилищную проблему.
Ночь они также провели под открытым небом, согреваясь пледами и спальными мешками.
"Поставить палатку и привезти биотуалет нам не разрешили. Сказали, это будет расценено как захват территории", — рассказали дольщики.
Напомним, 12 октября Сиб.фм писал, что накануне с участниками протестной акции встретились представители власти — людям пообещали к понедельнику разработать "дорожную карту" разрешения сложившейся ситуации.
Мария Машанова
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