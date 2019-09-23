Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты

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Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алиментыРубрика: общество
12.10.2019 16:10
Фото пресс-службы УФССП по Новосибирской области
Сибирячка пять лет бегала от приставов, не желая платить алименты собственным детям; недавно женщина сама явилась в отдел и заявила, что хочет исправиться.
После пяти лет нахождения в розыске «замученная совестью» алиментщица решила встать на путь исправления. Женщина сама пришла в отдел приставов и заявила о желании помогать своим детям. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Сибирячка, которая отказывалась платить алименты двоим несовершеннолетним детям, находилась в розыске с 2012 года. Её искали по разным адресам, но — безуспешно. Односельчане характеризовали должницу, как чрезмерно злоупотребляющую спиртными напитками. Многие даже высказали предположения, что её, возможно, уже нет в живых, но эта информация официально не подтвердилась.
«Спустя 5 лет «игры в прятки» женщина сама позвонила в районный отдел судебных приставов. Гражданка с раскаянием сообщила, что, действительно, много лет скиталась по области, вела асоциальный образ жизни, но теперь вылечилась от алкогольной зависимости, проживает в Бердске, в настоящее время оформляется на работу», — уточнили в пресс-службе.
Приставы добавили, что по месту работы должницы уже направлены необходимые документы. С зарплаты женщины будут вычитать средства для погашения алиментного долга.
Напомним, 8 октября Сиб.фм писал, на какие хитрости приходится идти судебным приставам, чтобы догнать должников.
Мария Машанова
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