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Замученная совестью сибирячка пошла работать, чтобы платить алименты

Рубрика: общество

12.10.2019 16:10

Фото пресс-службы УФССП по Новосибирской области

Сибирячка пять лет бегала от приставов, не желая платить алименты собственным детям; недавно женщина сама явилась в отдел и заявила, что хочет исправиться.

После пяти лет нахождения в розыске «замученная совестью» алиментщица решила встать на путь исправления. Женщина сама пришла в отдел приставов и заявила о желании помогать своим детям. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. 

Сибирячка, которая отказывалась платить алименты двоим несовершеннолетним детям, находилась в розыске с 2012 года. Её искали по разным адресам, но — безуспешно. Односельчане характеризовали должницу, как чрезмерно злоупотребляющую спиртными напитками. Многие даже высказали предположения, что её, возможно, уже нет в живых, но эта информация официально не подтвердилась. 

«Спустя 5 лет «игры в прятки» женщина сама позвонила в районный отдел судебных приставов. Гражданка с раскаянием сообщила, что, действительно, много лет скиталась по области, вела асоциальный образ жизни, но теперь вылечилась от алкогольной зависимости, проживает в Бердске, в настоящее время оформляется на работу», — уточнили в пресс-службе. 

Приставы добавили, что по месту работы должницы уже направлены необходимые документы. С зарплаты женщины будут вычитать средства для погашения алиментного долга. 

Напомним, 8 октября Сиб.фм писал, на какие хитрости приходится идти судебным приставам, чтобы догнать должников. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область приставы должница

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сегодня 09:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:50 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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