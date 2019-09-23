Автомобилист насмерть сбил пешехода в Новосибирске

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Автомобилист насмерть сбил пешехода в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.10.2019 15:27
фото Владислава Савченкова
Смертельное ДТП произошло 12 октября вечером; водитель скрылся с места происшествия.
Мужчина погиб под колёсами автомобиля. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Вчера предположительно в 22:20 водитель автомобиля совершил наезд на мужчину. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Случилось всё в СНТ «Золотая горка», на территории дачного общества. После этого автомобилист (который был за рулём либо Toyota Harrier, либо Lexus светлого цвета) с повреждением передней части машины с места происшествия скрылся», — отметил Владислав Савченков.
Напомним, ранее стало известно, что правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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