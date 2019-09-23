«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири

Скриншот из видео паблика "Инцидент Барнаул"

Организаторы цирка таким образом ответили на запрет выступления от администрации города; медведя привязали на территории местной больницы.

Медведя привязали к забору одной из городских больниц города Бодайбо Иркутской области. Об этом сообщает сайт Сибновости. На кадрах видно, что животное кричит и пытается выбраться.

Местные СМИ рассказывают, что гималайского медведя заковали в цепь для рекламы циркового выступления. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Администрация города Бодайбо ранее отказала цирку в разрешении на работу. Налицо факты жесткого обращения с животными, нарушения всех мыслимых санитарных норм (напомню, это территория медучреждения), создание угрозы жизни и животных и граждан», – пишет Бурматов в социальных сетях.

Видео с криками медведя вызвало негодование у подписчиков сообществ в социальных сетях.

"Бедное животное! Надеюсь их накажут!!! Да и вообще давно нужно прикрыть все цирки с животными, мы же в цивилизованной стране живем (хочется в это верить), 21 век на дворе... А вокруг какие-то зверства", — пишет комментатор. (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм)

Главный врач больницы Бодайбо опровергает факт удержания медведя на территории больницы. Сотрудник утверждает, что данная площадка не относится к больнице.

В правоохранительные органы и Роспотребнадзор направили обращения для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в сентябре живодёру из Новосибирска вынесли приговор за убийство собаки.