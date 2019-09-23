«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском

фото группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Пользователи социальных сетей от души позабавились над правоохранителями; многие предложили выписать им штраф.

Под Новосибирском машина сотрудников ДПС закатилась в яму. Фотография появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера в посёлке Морской Новосибирского района у сотрудников ДПС что-то пошло не так», — пишет автор снимка.

Пользователи социальной сети не упустили возможности поиронизировать над несчастьем правоохранителей:

«Все началось с фразы "смотри, что умею!", а закончилось "смотри как надо"».

«В телефоне засиделись!»

«Или, что-то поехало не так».

Напомним, 11 октября новосибирская ГИБДД присоединилась к популярному флешмобу.