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«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под НовосибирскомРубрика: общество, проиcшествия
13.10.2019 12:53
фото группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Пользователи социальных сетей от души позабавились над правоохранителями; многие предложили выписать им штраф.
Под Новосибирском машина сотрудников ДПС закатилась в яму. Фотография появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вчера в посёлке Морской Новосибирского района у сотрудников ДПС что-то пошло не так», — пишет автор снимка.
Пользователи социальной сети не упустили возможности поиронизировать над несчастьем правоохранителей:
«Все началось с фразы "смотри, что умею!", а закончилось "смотри как надо"».
«В телефоне засиделись!»
«Или, что-то поехало не так».
Напомним, 11 октября новосибирская ГИБДД присоединилась к популярному флешмобу.
Никита Минин
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«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове
«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске
Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык
"Бабушкин патруль" возьмётся за безопасность пешеходов на дорогах сибирского города
Школьник приехал по путёвке в легендарный "Артек" и умер от пневмонии
Участников акции голодающих дольщиков в Новосибирке увезли на скорой
Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров
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