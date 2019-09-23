Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль

фото из социальных сетей, отряда "Лиза Алерт"

Ксения Каторгина отправилась продавать автомобиль 10 октября; на сегодняшний день о её местонахождении ничего не известно.

В Екатеринбурге девушка 10 октября поехала продавать автомобиль и пропала. Об этом сообщает издание Е1.ru.

Согласно источникам, Ксения вечером 10 октября отправилась показать свою машину Audi Q5 потенциальному покупателю. После этого о ней никто ничего не слышал. В настоящее время девушку разыскивают полицейские, кинологи и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

По последним данным, автомобиль Ксении обнаружили в Челябинске. В сделке участвовали цыгане, которые и обратились в полицию после того, как увидели объявление о розыске.

Напомним, в начале сентября при схожих обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова. 1 октября правоохранители обнаружили её тело.