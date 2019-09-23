Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль

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Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобильРубрика: общество, проиcшествия
13.10.2019 12:15
фото из социальных сетей, отряда "Лиза Алерт"
Ксения Каторгина отправилась продавать автомобиль 10 октября; на сегодняшний день о её местонахождении ничего не известно.
В Екатеринбурге девушка 10 октября поехала продавать автомобиль и пропала. Об этом сообщает издание Е1.ru.
Согласно источникам, Ксения вечером 10 октября отправилась показать свою машину Audi Q5 потенциальному покупателю. После этого о ней никто ничего не слышал. В настоящее время девушку разыскивают полицейские, кинологи и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
По последним данным, автомобиль Ксении обнаружили в Челябинске. В сделке участвовали цыгане, которые и обратились в полицию после того, как увидели объявление о розыске.
Напомним, в начале сентября при схожих обстоятельствах пропала 36-летняя жительница Новосибирска Наталья Устинова. 1 октября правоохранители обнаружили её тело.
Никита Минин
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Лента новостей
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове
«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске
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