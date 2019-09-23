Елена Малышева: как пить чай и не заболеть раком

фото с официальной страницы Елены Малышевой "ВКонтакте"

Популярная телеведущая дала совет относительно правильного чаепития; это поможет снизить риск развития рака пищевода.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор и телеведущая Елена Малышева во время одной из своих программ «Жить здорово» рассказала, как правильно пить чай.

«Если вы не хотите, чтобы у вас был рак пищевода, температура чая должна быть ниже 60 градусов. Исследования показали, что если люди пьют чай при температуре ниже 60 градусов, они живут с низким риском развития рака пищевода», — отметила уроженка Кемерова.

Также Малышева отметила, что если температура чая превышает 65 градусов, то риск развития рака повышается в два раза. Ещё в такой чай опасно добавлять мёд, так как при сильном нагревании он приобретает ракообразные свойства.

Напомним, в конце сентября Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме.