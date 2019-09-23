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Елена Малышева: как пить чай и не заболеть раком

Рубрика: общество

13.10.2019 14:21

фото с официальной страницы Елены Малышевой "ВКонтакте"

Популярная телеведущая дала совет относительно правильного чаепития; это поможет снизить риск развития рака пищевода.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор и телеведущая Елена Малышева во время одной из своих программ «Жить здорово» рассказала, как правильно пить чай.

«Если вы не хотите, чтобы у вас был рак пищевода, температура чая должна быть ниже 60 градусов. Исследования показали, что если люди пьют чай при температуре ниже 60 градусов, они живут с низким риском развития рака пищевода», — отметила уроженка Кемерова.

Также Малышева отметила, что если температура чая превышает 65 градусов, то риск развития рака повышается в два раза. Ещё в такой чай опасно добавлять мёд, так как при сильном нагревании он приобретает ракообразные свойства.

Напомним, в конце сентября Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме.

 

Никита Минин

Теги: врачи медицина онкология Кемерово

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сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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