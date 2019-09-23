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Фанаты требуют отставки главного тренера ФК "Новосибирск" после разгромного поражения "Зениту"

Рубрика: общество, спорт

13.10.2019 18:31

Фото с сайта ФК "Новосибирск"

Новосибирские футболисты проиграли матч ОЛИМП-первенства среди команд Второго дивизиона против иркутского "Зенита"; новосибирские болельщики ополчились против тренера клуба.

Футбольный "Новосибирск" сыграл последний матч в текущем году. Сегодня, 13 октября, новосибирцы сыграли выездной матч против иркутского "Зенита". Хозяева обыграли гостей "всухую" со счётом 2:0.

Фанаты футбола из Новосибирска не на шутку разозлились на главного тренера клуба Игоря Чугайнова из-за громкого поражения. 

"Ждём начала следующего сезона и надеемся на чудо. Что Чугайнов уйдёт, что руководство сделает правильные выводы.И сезон 21/22 начнём в фнл", — пишет комментатор в группе ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

"В отставку Чугаинова. Не надо надеяться на то, что в следующем году денег будет больше и "наберем таких что ух!". Тренер похоронил "Сибирь", хоронит "Новосибирск", который сам же и набирал, на который только и жалуется, на себя ответственность — повторяюсь — ни разу (!) не взял...", — пишет ещё один болельщик. 

Несмотря на неудачное начало сезона, "Новосибирск" вошёл в тройку лидеров турнирной таблицы Востока. Следующий матч сибиряки сыграют лишь весной следующего года.

Напомним, 10 октября "Новосибирск" обыграл "Читу".

 

Эмиль Фукс

Теги: футбол фк "Новосибирск" Новосибирк

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