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Фанаты требуют отставки главного тренера ФК "Новосибирск" после разгромного поражения "Зениту"Рубрика: общество, спорт
13.10.2019 18:31
Фото с сайта ФК "Новосибирск"
Новосибирские футболисты проиграли матч ОЛИМП-первенства среди команд Второго дивизиона против иркутского "Зенита"; новосибирские болельщики ополчились против тренера клуба.
Футбольный "Новосибирск" сыграл последний матч в текущем году. Сегодня, 13 октября, новосибирцы сыграли выездной матч против иркутского "Зенита". Хозяева обыграли гостей "всухую" со счётом 2:0.
Фанаты футбола из Новосибирска не на шутку разозлились на главного тренера клуба Игоря Чугайнова из-за громкого поражения.
"Ждём начала следующего сезона и надеемся на чудо. Что Чугайнов уйдёт, что руководство сделает правильные выводы.И сезон 21/22 начнём в фнл", — пишет комментатор в группе ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
"В отставку Чугаинова. Не надо надеяться на то, что в следующем году денег будет больше и "наберем таких что ух!". Тренер похоронил "Сибирь", хоронит "Новосибирск", который сам же и набирал, на который только и жалуется, на себя ответственность — повторяюсь — ни разу (!) не взял...", — пишет ещё один болельщик.
Несмотря на неудачное начало сезона, "Новосибирск" вошёл в тройку лидеров турнирной таблицы Востока. Следующий матч сибиряки сыграют лишь весной следующего года.
Напомним, 10 октября "Новосибирск" обыграл "Читу".
Эмиль Фукс
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