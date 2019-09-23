ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество, спорт
14.10.2019 07:20
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Повторный матч против «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» проведёт на выезде; букмекеры ставят на победу хозяев, несмотря на затяжную серию поражений.
Начинается очередная выездная серия новосибирцев. Матч против «Нефтехимика» пройдёт в Нижнекамске сегодня, 14 октября, в 23:00 по Новосибирскому времени.
«Сибирь» встречалась с нижнекамской командой 5 октября дома. Тогда сибиряки обыграли гостей со счётом 4:2. С тех пор «Нефтехимик» не выиграл ни одну из трёх следующих встреч.
Несмотря на длительную серию поражений «Нефтехимика», букмекеры больше склоняются к его победе. Коэффициент у нижнекамского клуба 2.3 против 2.85 у «Сибири».
Напомним, 11 октября «Сибирь» проиграла казахстанскому «Барысу» с разгромным счётом.
Эмиль Фукс
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