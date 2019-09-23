ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Повторный матч против «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» проведёт на выезде; букмекеры ставят на победу хозяев, несмотря на затяжную серию поражений.

Начинается очередная выездная серия новосибирцев. Матч против «Нефтехимика» пройдёт в Нижнекамске сегодня, 14 октября, в 23:00 по Новосибирскому времени.

«Сибирь» встречалась с нижнекамской командой 5 октября дома. Тогда сибиряки обыграли гостей со счётом 4:2. С тех пор «Нефтехимик» не выиграл ни одну из трёх следующих встреч.

Несмотря на длительную серию поражений «Нефтехимика», букмекеры больше склоняются к его победе. Коэффициент у нижнекамского клуба 2.3 против 2.85 у «Сибири».

Напомним, 11 октября «Сибирь» проиграла казахстанскому «Барысу» с разгромным счётом.