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ХК «Сибирь» повторно сыграет с «Нефтехимиком»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Рубрика: общество, спорт

14.10.2019 07:20

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Повторный матч против «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» проведёт на выезде; букмекеры ставят на победу хозяев, несмотря на затяжную серию поражений.

Начинается очередная выездная серия новосибирцев. Матч против «Нефтехимика» пройдёт в Нижнекамске сегодня, 14 октября, в 23:00 по Новосибирскому времени. 

«Сибирь» встречалась с нижнекамской командой 5 октября дома. Тогда сибиряки обыграли гостей со счётом 4:2. С тех пор «Нефтехимик» не выиграл ни одну из трёх следующих встреч. 

Несмотря на длительную серию поражений «Нефтехимика», букмекеры больше склоняются к его победе. Коэффициент у нижнекамского клуба 2.3 против 2.85 у «Сибири».

Напомним, 11 октября «Сибирь» проиграла казахстанскому «Барысу» с разгромным счётом. 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:31 Общество 0 Коммент.

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Сбитого в Новосибирске ребёнка госпитализировали с травмой головы

вчера 17:05 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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