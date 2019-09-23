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«Как вы здесь ходите?»: Новосибирск попал в рейтинг «Лучших и худших городов России» от известного блогера

Рубрика: общество

13.10.2019 13:41

видео Ильи Варламова

Илья Варламов составил топ-70 городов страны, расположив Новосибирск на 50 месте; по его словам, тут грязно и очень много диких водителей.

Популярный YouTube-блогер Илья Варламов обновил свой рейтинг «Лучших и худших городов России». Видео, у которого уже почти 200 тысяч просмотров, появилось на его официальном канале.

Новосибирск Илья расположил на 50 месте, сказав, что ему категорически не понравилось находиться в этом месте:

«Грязно, много самостроя, заборов. Ещё дикие водители. По неведомой причине здесь не убираются улицы. Как вы ходите по этому тротуару? Особенно девушки на высоких каблуках», — так охарактеризовал столицу Сибири Илья Варламов.

Напомним, в августе этого года Варламов уже отзывался нелестно о Новосибирске. 

 

Никита Минин

Теги: блогер Новосибирская область

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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