«Как вы здесь ходите?»: Новосибирск попал в рейтинг «Лучших и худших городов России» от известного блогера

видео Ильи Варламова

Илья Варламов составил топ-70 городов страны, расположив Новосибирск на 50 месте; по его словам, тут грязно и очень много диких водителей.

Популярный YouTube-блогер Илья Варламов обновил свой рейтинг «Лучших и худших городов России». Видео, у которого уже почти 200 тысяч просмотров, появилось на его официальном канале.

Новосибирск Илья расположил на 50 месте, сказав, что ему категорически не понравилось находиться в этом месте:

«Грязно, много самостроя, заборов. Ещё дикие водители. По неведомой причине здесь не убираются улицы. Как вы ходите по этому тротуару? Особенно девушки на высоких каблуках», — так охарактеризовал столицу Сибири Илья Варламов.

Напомним, в августе этого года Варламов уже отзывался нелестно о Новосибирске.