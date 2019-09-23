Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно

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Знаете ли вы, что имея на руках полис обязательного медицинского страхования можно пройти врача в частных коммерческих медицинских клиниках; как это сделать в совете дня от Сиб.фм.

Часто в поликлинике по месту жительства к нужному врачу или огромная очередь, и записываться нужно минимум за две недели, а то и вовсе за месяц, или же нужный специалист вовсе отсутствует. Особенно это касается поликлиник, расположенных в районах области. Однако не все знают, что нужного доктора можно пройти в частных медицинских центрах.

Чтобы узнать, где можно бесплатно пройти нужного врача в частной или ведомственной клинике, нужно зайти на сайт территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Новосибирской области и скачать реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Всего в данном документе 157 лечебно-профилактических учреждений. Это не только привычные поликлиники, обслуживающие по месту жительства, но и, например, Негосударственное учреждение здравоохранения Железнодорожная больница Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД» и его филиалы, а также частные центры и клиники.

Далее нужно позвонить в выбранную поликлинику и узнать, смогут ли врачи принять вас в удобное для вас время и уточнить условия приёма. При этом вы можете прикрепиться к данному лечебному учреждению и ходить ко всем специалистам. Поменять поликлинику можно один раз в год. Однако, нужно помнить, что не все услуги, медицинские анализы и процедуры входят в перечень, предоставляемых по ОМС. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг, вам скажут оплатить то или иное исследование.

Будьте здоровы!

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