«Любовь исцеляет»: близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали новую фотографию актрисы в Instagram

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Новые кадры с актрисой попали в сеть; их выложили в Instagram друзья кинозвезды.

На официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Instagram появились новые фотографии. Снимки были сделаны во время свадьбы звезды сериала «Моя прекрасная няня» с Петром Чернышёвым 11 лет назад.

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой!», — подписан пост, который набрал уже свыше 100 тысяч лайков.

Также родные и друзья желают супругам пережить сложные времена. Они верят, что пара всё преодолеет, потому что любовь, которая соединила их, обладают исцеляющей силой.

На публикацию молниеносно отреагировал известный певец Дима Билан:

«Ни дня не проходит, чтобы не думали о вас в близком кругу. Сил, сил, сил вам. Чтобы прорваться сквозь туманы и выздороветь поскорее», — написал исполнитель.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Анастасии Заворотнюк поставили смертельный диагноз «глиобластома». Немецкие и польские врачи пытались вылечить актрису и даже провели трепанацию черепа, однако состояние актрисы только ухудшилось. Близкие Анастасии опровергают эту информацию и говорят, что всё это — вымыслы прессы.

Напомним, 8 октября стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы