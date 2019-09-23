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Новосибирск: события 14 октября

Рубрика: общество

14.10.2019 06:01

Фото предоставлено сайтами pixabay.com, Яндекс.Карты, scisc.ru

Понедельник день тяжёлый; однако, начало очередной рабочей недели предполагает несколько важных событий.

С заботой о старшем поколении

В Новосибирске продолжается цикл мероприятий, посвященных декаде пожилых людей. Президент благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» расскажут о проведении благотворительного марафона по сбору продовольственной помощи для нуждающихся пенсионеров «Корзина доброты». Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Фрунзе, 5 офис 545. Начало в 13:00.

В верхах

В правительстве Новосибирской области состоится очередное заседание. Его проведёт губернатор Андрей Травников. Во время заседания члены правительства обсудят несколько законопроектов. В частности: «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Новосибирской области, на 2020 год», «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» и другие. Начало в 14:00.

Гражданский диалог

О предстоящем форуме «Гражданский диалог», а также о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций расскажут заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Фрунзе, 5 офис 545. Начало в 15:30.

 

Анатолий Якимов

Теги: Правительство Новосибирской области Новосибирск анонс события

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сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги

сегодня 08:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:38 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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