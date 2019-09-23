Новосибирск: события 14 октября

Лента новостейПредложить новость
Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашино
Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги
Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно
«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири
Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск: события 14 октябряРубрика: общество
14.10.2019 06:01
Фото предоставлено сайтами pixabay.com, Яндекс.Карты, scisc.ru
Понедельник день тяжёлый; однако, начало очередной рабочей недели предполагает несколько важных событий.
С заботой о старшем поколении
В Новосибирске продолжается цикл мероприятий, посвященных декаде пожилых людей. Президент благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» расскажут о проведении благотворительного марафона по сбору продовольственной помощи для нуждающихся пенсионеров «Корзина доброты». Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Фрунзе, 5 офис 545. Начало в 13:00.
В верхах
В правительстве Новосибирской области состоится очередное заседание. Его проведёт губернатор Андрей Травников. Во время заседания члены правительства обсудят несколько законопроектов. В частности: «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Новосибирской области, на 2020 год», «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» и другие. Начало в 14:00.
Гражданский диалог
О предстоящем форуме «Гражданский диалог», а также о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций расскажут заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Фрунзе, 5 офис 545. Начало в 15:30.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больницы в Пашино
Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги
Лайфхак дня: как получить медицинские услуги в частной клинике бесплатно
«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири
Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Имидж и креатив
Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...
Развивать Советский
С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...
Новости по теме
Популярное