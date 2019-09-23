Новосибирцы заплатят миллион рублей за фальшивые купюры

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Жители Новосибирска сбывали липовые пятитысячные банкноты в Алтайском крае; всего злоумышленники успели заработать около 45 тысяч рублей.

Фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей сбывали новосибирцы в Барнауле. Об этом сообщает газета "Алтайская правда". В феврале текущего года банда злоумышленников использовала банкноты для оплаты в небольших пивных магазинах Алтайского края.

Фальшивомонетчики покупали товар на небольшую сумму, расплачивались за него поддельной 5-тысячной купюрой, а сдачу делили между собой. Таким образом новосибирцы сумели сбыть девять купюр, заработав на этом около 45 тысяч рублей.

В ходе следствия в квартире организатора группировки провели обыск, и обнаружили ещё 65 поддельных купюр, которые также планировали сбыть. За преступление участникам грозит срок до 8 лет лишения свободы или штраф в миллион рублей.

Напомним, в августе в Новосибирске обнаружили сотни фальшивых купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей.