Новосибирцы заплатят миллион рублей за фальшивые купюры

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Новосибирцы заплатят миллион рублей за фальшивые купюрыРубрика: проиcшествия
13.10.2019 16:03
Фото Pixabay
Жители Новосибирска сбывали липовые пятитысячные банкноты в Алтайском крае; всего злоумышленники успели заработать около 45 тысяч рублей.
Фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей сбывали новосибирцы в Барнауле. Об этом сообщает газета "Алтайская правда". В феврале текущего года банда злоумышленников использовала банкноты для оплаты в небольших пивных магазинах Алтайского края.
Фальшивомонетчики покупали товар на небольшую сумму, расплачивались за него поддельной 5-тысячной купюрой, а сдачу делили между собой. Таким образом новосибирцы сумели сбыть девять купюр, заработав на этом около 45 тысяч рублей.
В ходе следствия в квартире организатора группировки провели обыск, и обнаружили ещё 65 поддельных купюр, которые также планировали сбыть. За преступление участникам грозит срок до 8 лет лишения свободы или штраф в миллион рублей.
Напомним, в августе в Новосибирске обнаружили сотни фальшивых купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей.
Эмиль Фукс
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