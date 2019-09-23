Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

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Огромную щуку выловил новосибирец в СузунеРубрика: общество
14.10.2019 08:05
Фото из личного архива героя публикации
Рыбак из Новосибирска похвастался крупным уловом; хищник весит больше 10 килограммов
Щуку весом 10,6 килограммов поймал житель Новосибирска. Об этом рыбак рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина считает, что очень удачно завершил сезон летней рыбалки.
Другие сибирские рыбаки в комментариях под постом порадовались за удачливого новосибирца.
«Мои поздравления!»;
«Красавчик!».
Напомним, сибиряк на прошлой неделе добыл 12-килограммовую щуку в Спирино.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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