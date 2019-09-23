Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Фото из личного архива героя публикации

Рыбак из Новосибирска похвастался крупным уловом; хищник весит больше 10 килограммов

Щуку весом 10,6 килограммов поймал житель Новосибирска. Об этом рыбак рассказал в сообществе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина считает, что очень удачно завершил сезон летней рыбалки.

Другие сибирские рыбаки в комментариях под постом порадовались за удачливого новосибирца.

«Мои поздравления!»;

«Красавчик!».

Напомним, сибиряк на прошлой неделе добыл 12-килограммовую щуку в Спирино.