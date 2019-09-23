Перестрелка на Хилокском рынке, лучшие проститутки и голодовка в центре Новосибирска: итоги недели Сиб.фм

фото из архивов Сиб.фм

Прошедшая неделя оказалась богатой на криминальные и скандальные истории, которые буквально взбудоражили жителей Сибири; мы специально подготовили материал о самых важных событиях, произошедших недавно, на случай, если вы что-то пропустили.

Стенка на стенку: массовая драка на Хилокском рынке

7 октября массовая потасовка переросла в стрельбу в районе Хилокского рынка в Новосибирске. На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН, а инспекторы ГИБДД заблокировали движение транспорта на левом берегу. Туда приехали даже дипломаты Генерального консульства Кыргызской Республики, чтобы разобраться в ситуации.

«Сегодня около 15:00 произошёл конфликт между двумя группами лиц. Предположительно, он возник на бытовой почве. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», – рассказали тогда Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В итоге были задержаны 30 иностранцев, 11 из которых грозит выдворение из России.

Смертельный разгон: в ДТП погиб президент Сибирской федерации айкидо

В тот же день на дороге, соединяющей Кольцово и Академгородок, произошло ДТП, в котором погиб 41-летний Андрей Подойников, президент Сибирской федерации айкидо.

«Человек-батарейка. Он во всём был лучший. С помощью своего дара убеждения мог любого заставить поменять уже сложившееся мнение. У него был научный подход ко всему, на это повлияло сильно то, что он из Академгородка. Часто на фестивалях он показывал приборы, с помощью которых объяснял, например, как сохранять центр тяжести. Никогда не сдавался: не было такой задачи, которая была бы ему неподвластна. Мужчина, из-за смерти которого плачут другие мужчины», – поделился Виталий Корнев, коллега и друг Андрея.

Прощание со спортсменом прошло 10 октября, в четверг, в Академгородке.

Сколько стоит любовь: новосибирские проститутки вошли в пятёрку лучших в России

Во вторник, 8 октября, агентство Zoom Market обнародовало провокационный рейтинг популярности услуг «жриц любви».

Социологи задали мужчинам три вопроса:

«Как вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью?»

«Считаете ли вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с неё налог в пользу государства?»

«Скажите, вы или ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?»

Новосибирск вошел в топ-5 рейтинга, оказавшись на четвёртом месте и опередив Самару. На третьем месте – Москва, на втором – Краснодар. Лидер рейтинга – Екатеринбург.

Расследование продолжается: подробности дела Натальи Устиновой

Также в этот день в пресс-службе Следственного комитета Сиб.фм рассказали, что у правоохранителей нет подозреваемых в деле об убийстве Натали Устиновой, тело которой обнаружили спустя три недели поисков.

Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети

В среду редакция Сиб.фм при помощи поискового отряда «Лиза Алерт» составила карту, на которой видно, где в Новосибирске чаще всего теряются маленькие дети и подростки.

За первые 9 месяцев 2019 года поисковики «Лиза Алерт» искали 112 детей в Новосибирской области.

Из них 90 были оперативно найдены в одном только Новосибирске. Рекордсменом по пропавшим детям стал Ленинский район: там в 2019 году потерялись 17 несовершеннолетних. Следом идут Дзержинский с 10 ушедшими детьми и Первомайский – с восемью.

В Новосибирске больше не будут собирать самолёты Су-34?

В сети всё чаще стали гулять слухи о переводе новосибирского авиационного завода из сибирской столицы в Комсомольск-на-Амуре. В среду, 9 октября, эту информацию прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

«С чем мы категорически не согласимся – с искусственным перераспределением объёмов в ущерб нашим, новосибирским предприятиям. В этом году правительство проделало большую работу, направленную на то, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману – авиационному заводу имени Чкалова. Флагману не только новосибирской промышленности, но исключительному предприятию авиационной промышленности всей России».

Таким образом, правительство заявило, что оно всеми силами будет защищать интересы Чкаловского завода.

Акция протеста: обманутые дольщики объявили голодовку

10 октября обманутые дольщики заявили о своём намерении начать бессрочную голодовку рядом со зданием правительства региона.

«Мы будем там на протяжении всего светового дня. А вечером, так как уже холодает, мы продолжим голодовку на квартире у одной обманутой дольщицы. Собираемся вести прямую трансляцию всего происходящего. Если это не поможет, поедем голодать в Москву. Людям просто не остаётся другого выбора», — отметила Сабина, участник акции.

Делу время, а потехе час: новосибирская ГИБДД присоединилась к популярному флешмобу

В пятницу сотрудники ДПС присоединились к мировому флэшмобу Tetris Challenge и показали оборудование, с которым им приходится иметь дело каждый день. Для полноты эффекта они даже использовали манекен задержанного преступника, который отлично вписался в кадр.

«... таким образом мы привлекаем внимание к нашей службе и к безопасности дорожного движения», — отметил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Вячеслав Ушаков.

Казнить нельзя помиловать: после убийства девочки в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни

После убийства школьницы в Саратове, которое вызвало общественный резонанс и стихийные митинги, Госдума России провела анонимный опрос среди пользователей на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Респондентам предлагалось ответить на вопрос, стоит ли ввести смертную казнь для убийц детей и педофилов?

Примечательно, что из 70 тысяч проголосовавших около 80% считают, что смертную казнь необходимо вернуть в качестве высшей меры наказания.

«Как вы здесь ходите?»: Илья Варламов включил Новосибирск в рейтинг «Лучших и худших городов России»

В топе российских городов, который появился в сети в воскресенье, столицу Сибири известный блогер расположил на 50 месте, отметив, что его визит в Новосибирск прошёл не очень гладко:

«Грязно, много самостроя, заборов. Ещё дикие водители. По неведомой причине здесь не убираются улицы. Как вы ходите по этому тротуару? Особенно девушки на высоких каблуках», — так охарактеризовал город Илья Варламов.