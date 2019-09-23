Погода в Новосибирске 14 октября: бабье лето продолжается

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Очередная рабочая неделя начнётся с тёплой и ясной погоды; а уже во вторник синоптики предрекают дожди.

В понедельник, 14 октября, в Новосибирске ожидается тёплая и ясная погода. Синоптики осадков не обещают. По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём +16…+18 градусов, ночью -+7…+9.

Ветер южный 5-7 метров в секунду, с порывами до 13-15. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. К вечеру будет падать.

Напомним, 11 октября синоптики обещали заморозки.