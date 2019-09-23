Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске

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Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
13.10.2019 14:38
фото группы "Лиза Алерт"
Новосибирец пропал ещё 18 июля этого года; до сих пор о его местонахождении нет никакой информации.
В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры вот уже почти три месяца ищут 45-летнего Игоря Кузьменко. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост Игоря примерно 176 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения предположительно был одет в серую футболку и спортивные штаны. На предплечье у него имеется татуировка.
Если вам вдруг что-то станет известно о его местоположении, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, ранее стало известно о пропаже девушки, которая исчезла при попытке продать автомобиль.
Никита Минин
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