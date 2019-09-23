Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске

фото группы "Лиза Алерт"

Новосибирец пропал ещё 18 июля этого года; до сих пор о его местонахождении нет никакой информации.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры вот уже почти три месяца ищут 45-летнего Игоря Кузьменко. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост Игоря примерно 176 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения предположительно был одет в серую футболку и спортивные штаны. На предплечье у него имеется татуировка.

Если вам вдруг что-то станет известно о его местоположении, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее стало известно о пропаже девушки, которая исчезла при попытке продать автомобиль.