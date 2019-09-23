«Положение тяжёлое»: онколог рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк

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«Положение тяжёлое»: онколог рассказал о лечении Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
13.10.2019 15:10
Фото из Инстраграмма Анастасии Заворотнюк
Врач-онколог говорит, что для лечения необходимо подключить нейрохирургов; состояние актрисы медик оценивает как тяжёлое.
Врач-онколог Лариса Туркина рассказала, какие действия сейчас надо предпринять для лечения Анастасии Заворотнюк. Об этом врач сообщила телеканалу «Звезда». Медик считает, что актрисе необходима помощь нейрохирургов.
«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», – цитирует Туркину канал.
Также онколог отметила, что если Заворотнюк находится в коме, то всё равно чувствует и слышит происходящее вокруг. Поэтому, по мнению врача, сейчас звезде сериала "Моя прекрасная няня" ещё больше необходима поддержка родных и близких.
Напомним, в Instagram Анастасии Заворотнюк сегодня появилась новая фотография.
Эмиль Фукс
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