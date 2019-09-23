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«Положение тяжёлое»: онколог рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк

Рубрика: общество

13.10.2019 15:10

Фото из Инстраграмма Анастасии Заворотнюк

Врач-онколог говорит, что для лечения необходимо подключить нейрохирургов; состояние актрисы медик оценивает как тяжёлое.

Врач-онколог Лариса Туркина рассказала, какие действия сейчас надо предпринять для лечения Анастасии Заворотнюк. Об этом врач сообщила телеканалу «Звезда». Медик считает, что актрисе необходима помощь нейрохирургов. 

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», – цитирует Туркину канал.

Также онколог отметила, что если Заворотнюк находится в коме, то всё равно чувствует и слышит происходящее вокруг. Поэтому, по мнению врача, сейчас звезде сериала "Моя прекрасная няня" ещё больше необходима поддержка родных и близких.

Напомним, в Instagram Анастасии Заворотнюк сегодня появилась новая фотография.

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

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сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:27 Хроника 0 Коммент.

«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Елена Малышева: как пить чай и не заболеть раком

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

Видео: жилой дом сгорел в Пашине

сегодня 13:10 Хроника 0 Коммент.

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Девушка со шрамом на горле пропала при попытке продать автомобиль

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

«Любовь исцеляет»: близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали новую фотографию актрисы в Instagram

сегодня 11:51 Общество 0 Коммент.

Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове

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сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:38 Хроника 0 Коммент.

Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Новосибирске: человек с переломом позвоночника находится в больнице

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск почти догнал Москву по цене бургеров

сегодня 09:30 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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