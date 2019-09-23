«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске

фото Владислава Савченкова

Автомобилист наехал на мужчину в зоне пешеходного перехода; пострадавший находится в больнице с переломом ноги.

В Октябрьском районе Новосибирска водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Вчера в 6:27 неустановленный водитель двигался по улице Никитина. В пути он совершил наезд на мужчину 1979 года рождения, переходившего дорогу в зоне пешеходного перехода. Предположительно, это был седан серебристого цвета. Пешеход получил тяжёлый перелом ноги», — сообщил Владислав Савченков.

Правоохранители просят всех очевидцев ДТП обратиться по телефонам: 232 23 21 или 232 23 51.

Напомним, ранее стали известны подробности аварии с участием маршрутки в Новосибирске.