Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык

фото PIXABAY.COM

Полицейские задержали подозреваемых в краже коровы; ущерб составил около 45 тысяч рублей.

В Алтайском крае двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли корову, чтобы пожарить шашлык. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Правоохранители установили, что молодые люди отправились верхом на коне на племенной завод. На ферме злоумышленники нашли телятник, где и забили первую попавшуюся корову. Дома они разделали мясо, содрали шкуру, а утром пожарили шашлыки.

На следующий день их задержали полицейские. Подозреваемые не стали отрицать свою вину и во всём сознались. Нанесённый ими ущерб составил примерно 45 тысяч рублей.

Напомним, в конце августа коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области.