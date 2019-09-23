Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык

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Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлыкРубрика: проиcшествия
13.10.2019 10:38
фото PIXABAY.COM
Полицейские задержали подозреваемых в краже коровы; ущерб составил около 45 тысяч рублей.
В Алтайском крае двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли корову, чтобы пожарить шашлык. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Правоохранители установили, что молодые люди отправились верхом на коне на племенной завод. На ферме злоумышленники нашли телятник, где и забили первую попавшуюся корову. Дома они разделали мясо, содрали шкуру, а утром пожарили шашлыки.
На следующий день их задержали полицейские. Подозреваемые не стали отрицать свою вину и во всём сознались. Нанесённый ими ущерб составил примерно 45 тысяч рублей.
Напомним, в конце августа коровы насмерть затоптали жительницу Новосибирской области.
Никита Минин
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«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
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