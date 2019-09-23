Сбитого в Новосибирске ребёнка госпитализировали с травмой головы

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Сбитого в Новосибирске ребёнка госпитализировали с травмой головыРубрика: проиcшествия
13.10.2019 17:05
Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"
Водитель "Лады" сбил 12-летнего подростка в Калининском районе; мальчика увезли на скорой с травмой головы и живота.
Ребёнок попал под колёса автомобиля на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Автомобилист сбил пострадавшего на пешеходном переходе.
"Водитель 1993 года рождения совершил наезд на подростка 12-13 лет на улице Богдана Хмельницкого в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего увезли с травмами головы и тупой травмой живота в больницу", — сообщает Савченков.
Известно, что в месте происшествия действует ограничение скорости в 40 километров в час. На месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, правоохранительные органы разыскивают сбившего пешехода водителя, который скрылся с места преступления.
Эмиль Фукс
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