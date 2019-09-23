Сибирячку госпитализировали после неудачного полёта на параплане

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Экстремальные развлечения часто оборачиваются трагедией; во время приземления женщина сильно ударилась об машину.

Жительницу Новосибирска доставили в искитимскую больницу после полёта на параплане. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщил очевидец произошедшего.

«Это было на поле между Искитимом и Бердском. Женщина, примерно 40 лет, летела на параплане. Из-за сильного порыва ветра она не справилась с управлением и во время приземления впечаталась в машину, стоящую в поле. После этого она не могла встать, вызвали скорую помощь. Говорят, у неё открытый перелом ноги», — рассказывает свидетель происшествия.

Напомним, в начале сентября новосибирского экстремала сбросили с параплана.