Сибирячку госпитализировали после неудачного полёта на параплане

Лента новостейПредложить новость
«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири
Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове
«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске
Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык
«Удивительный вкус жизни»: таджикский «Сникерс» изъяли таможенники в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Сибирячку госпитализировали после неудачного полёта на парапланеРубрика: общество, проиcшествия
13.10.2019 19:05
фото PIXABAY.COM
Экстремальные развлечения часто оборачиваются трагедией; во время приземления женщина сильно ударилась об машину.
Жительницу Новосибирска доставили в искитимскую больницу после полёта на параплане. Об этом в редакцию Сиб.фм сообщил очевидец произошедшего.
«Это было на поле между Искитимом и Бердском. Женщина, примерно 40 лет, летела на параплане. Из-за сильного порыва ветра она не справилась с управлением и во время приземления впечаталась в машину, стоящую в поле. После этого она не могла встать, вызвали скорую помощь. Говорят, у неё открытый перелом ноги», — рассказывает свидетель происшествия.
Напомним, в начале сентября новосибирского экстремала сбросили с параплана.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири
Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове
«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске
Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык
«Удивительный вкус жизни»: таджикский «Сникерс» изъяли таможенники в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное