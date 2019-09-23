Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Новосибирске: человек с переломом позвоночника находится в больнице

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Стали известны подробности ДТП с маршруткой в Новосибирске: человек с переломом позвоночника находится в больницеРубрика: проиcшествия
13.10.2019 09:51
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Авария с участием маршрутки произошла в Октябрьском районе города; пять человек пострадали.
В Октябрьском районе Новосибирска грузовик врезался в маршрутку. О подробностях аварии Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«12 октября в 10:10 водитель 1978 года рождения на автомобиле-автовышке «Газ» двигался по улице Кирова. Напротив дома 24 по улице Ярославской допустил столкновение с автомобилем «Форд», который двигался по маршруту», — отметил Владислав Савченков.
По данным ГИБДД, в ДТП пострадали пять пассажиров маршрутки, которые с различными травмами были доставлены в больницу. Среди травм значатся и перелом позвоночника, и несерьёзные ссадины. Два человека госпитализированы, трёх человек после оказания помощи отпустили домой. Один пассажир был несовершеннолетний.
Напомним, 9 октября подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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