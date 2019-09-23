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Топ-5 самых богатых мэров сибирских городов

Рубрика: общество

14.10.2019 05:05

Фото из архива Сиб.фм, официальных сайтов администраций Абакана, Иркутска, Красноярска, Томска, личной страницы Карима Сагаан-оола в социальной сети "ВКонтакте"

Сиб.фм после составления рейтинга самых богатых губернаторов Сибири составил топ-5 богатейших мэров городов-столиц субъектов Сибирского федерального округа; Анатолий Локоть занял 8 место.

Декларационная компания в России заканчивается в последний день апреля. Однако несмотря на это, Сиб.фм решил выяснить кто из мэров столиц субъектов Сибирского федерального округа входит в пятёрку богатых. Меньше всех заработала Ольга Сафронова, «хозяйка» Горно-Алтайска – Республика Горный Алтай.

5. Николай Булакин. Абакан, Республика Хакасия — 3967884,55 рубля.

Пятёрку богатейших мэров столиц субъектов Сибирского федерального округа замыкает градоначальник Абакана, заработавший 3967884,55 рубля. В налоговой декларации он также указал, что ему принадлежит четыре земельных участка, общая площадь которых 2517 квадратных метров,1/2 доли в квартире площадью 64,5 квадратных метра, жилой дом (272,5 м2) и гараж (27,2 м2).

4. Дмитрий Бердников. Иркутск, Иркутская область — 4141197,3 рубля.

В 2018 году мэр Иркутска Дмитрий Бердников заработал 4141197,3 рубля. В сведениях о доходах и имуществе он также указал, квартиру площадью 176,2 квадратных метра и гараж (43,1 м2), находящиеся в собственности. Кроме того, в пользовании у мэра Иркутска находятся земельный участок (43,1 м2) и квартира площадью 176,2 м2.

3. Карим Сагаан-оол. Кызыл, Республика Тыва -5445853,2 рубля.

Мэр столицы Республики Тыва – Кызыла Карим Сагаан-оол в прошлом году заработал 5445853,2 рубля. В собственности у него есть квартира площадью 50,10 квадратных метра, а также дом (63,10 м2) и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (578,6 м2), находящиеся в пользовании. Также мэр Кызыла владеет двумя автомобилями ВАЗ-2121 «Нива» и Mazda-3. 

2. Сергей Ерёмин. Красноярск, Красноярский край – 5,6 миллиона рублей.

Второе место по богатству среди мэров – столиц субъектов СФО занимает глава Красноярска Сергей Ерёмин, который в 2018 году заработал 5,6 миллиона рублей. В сведениях о доходах и расходах, а также об имуществе он указал, что ему принадлежит четыре земельных участка общей площадью 4300 квадратных метров, два жилых дома площадью 52 и 180 квадратных метров, гараж, баня и летняя кухня. Сергей Ерёмин также указал, что он владеет автомобилям Jeep Wrangler, Audi Q7, а также мотоциклом ИЖ, прицепом и мотовзедеходом.

1.Иван Кляйн. Томск, Томская область — 170595808,3 рубля.

Самым богатым мэром среди столиц субъектов СФО оказался глава Томска Иван Кляйн. В прошлом году он заработал около 170,6 миллиона рублей. Ему принадлежит три земельных участка общей площадью 2431 квадратный метр, гаражный бокс (42 м2), нежилое помещение площадью 16,8 квадратных метра. В безвозмездном пользовании у Ивана Кляйна находится квартира площадью 188,5 квадратных метра. Кроме того мэр Томска является собственником автомобиля Toyota Prado.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рейтинге находится на восьмом месте. В 2018 году он заработал всего около 3,3 миллиона рубля. В его собственности находится квартира общей площадью 34,4 квадратных метра, а в пользовании – квартира площадью 105,6 квадратных метра.

 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь мэр рейтинги топ-5

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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