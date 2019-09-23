Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Фото АСТ-54

Тело без признаков жизни обнаружили на берегу реки в Ленинском районе; личность погибшего устанавливается.

Труп мужчины обнаружили на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудники полиции и Следственного комитета находятся на месте происшествия. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение. Сейчас устанавливается личность мужчины, причины и время смерти", — рассказали Сиб.фм в ГУ МВД.

Тело обнаружили сегодня, 13 октября, во второй половине дня. По словам сотрудников ГУВД, труп заметили спасатели, находившиеся на месте происшествия. Подробности выясняются.

Напомним, 11 октября труп подростка из Новосибирска обнаружили в цистерне грузового вагона.