«Удивительный вкус жизни»: таджикский «Сникерс» изъяли таможенники в Новосибирске

Фото пресс-службы сибирского таможенного управления

Этикетки для сладостей в количестве 27,5 тысяч штук не пропустили в Толмачёво; их пытался ввезти гражданин Республики Таджикистан.

Большую партию поддельных этикеток на территорию Новосибирска пытался ввезти гражданин Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

На допросе мужчина рассказал, что привёз 27,5 тысяч обёрток по просьбе дяди, который работает индивидуальным предпринимателем и имеет свою пекарню. О количестве этикеток он даже не подозревал, так как получил товар уже в запакованном чемодане.

Всего за девять месяцев 2019 года новосибирские таможенники изъяли из оборота более 145 тысяч единиц нелегальной продукции, среди которых одежда (Reebok, Chanel, Balenciaga, Fendi), игрушки (Peppa Pig, Лунтик, Фиксики, Барбоскины, Маша и Медведь, Barbie), продукция «Apple» и многое другое. Ущерб правообладателям мог составить 60 миллионов рублей.

Напомним, 2 октября таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта.