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«Удивительный вкус жизни»: таджикский «Сникерс» изъяли таможенники в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

13.10.2019 10:22

Фото пресс-службы сибирского таможенного управления

Этикетки для сладостей в количестве 27,5 тысяч штук не пропустили в Толмачёво; их пытался ввезти гражданин Республики Таджикистан.

Большую партию поддельных этикеток на территорию Новосибирска пытался ввезти гражданин Республики Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

На допросе мужчина рассказал, что привёз 27,5 тысяч обёрток по просьбе дяди, который работает индивидуальным предпринимателем и имеет свою пекарню. О количестве этикеток он даже не подозревал, так как получил товар уже в запакованном чемодане. 

Всего за девять месяцев 2019 года новосибирские таможенники изъяли из оборота более 145 тысяч единиц нелегальной продукции, среди которых одежда (Reebok, Chanel, Balenciaga, Fendi), игрушки (Peppa Pig, Лунтик, Фиксики, Барбоскины, Маша и Медведь, Barbie), продукция «Apple» и многое другое. Ущерб правообладателям мог составить 60 миллионов рублей.

Напомним, 2 октября таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Таможня

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сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

Школьник приехал по путёвке в легендарный "Артек" и умер от пневмонии

вчера 21:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:20 Общество 0 Коммент.

Экстренное заседание комиссия по ЧС провели в Новосибирске из-за пожаров

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вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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