В Новосибирске сильно обмелела Обь

фото Александра Пименова

Фото с набережной поделились пользователи социальных сетей; теперь по дну реки можно спокойно прогуляться.

В Новосибирске внезапно «высохла» река Обь. Фотографии обмелевшей реки появились в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Обмелевшая Обь. Исследователи невиданных ранее подводных земель», — пишет автор снимков.

Теперь у жителей города появилась возможность прогуляться и рассмотреть неизведанное дно реки там, где раньше была вода.

Напомним, в конце сентября уровень воды начал снижаться в реках Иркутской области.