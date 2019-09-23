В Новосибирске сильно обмелела Обь

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В Новосибирске сильно обмелела ОбьРубрика: общество
13.10.2019 10:55
фото Александра Пименова
Фото с набережной поделились пользователи социальных сетей; теперь по дну реки можно спокойно прогуляться.
В Новосибирске внезапно «высохла» река Обь. Фотографии обмелевшей реки появились в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Обмелевшая Обь. Исследователи невиданных ранее подводных земель», — пишет автор снимков.
Теперь у жителей города появилась возможность прогуляться и рассмотреть неизведанное дно реки там, где раньше была вода.
Напомним, в конце сентября уровень воды начал снижаться в реках Иркутской области.
Никита Минин
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Лента новостей
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
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