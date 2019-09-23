В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

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Он на протяжении нескольких десятилетий насиловал женщин и подростков; чтобы его поймать, у каждого мужчины в городе брали слюну.

В Томской области полицейские задержали серийного маньяка-насильника, который 30 лет (с 1990 по 2018 годы) насиловал женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Чтобы его поймать, на протяжении трёх лет у всех мужчин города брали на экспертизу слюну.

По информации издания, в Стрежевом мужчина нападал на своих жертв в маске и угрожал им ножом. Установлено 20 случаев изнасилования, но, возможно, их намного больше. Вчера женщина, которой однажды удалось сорвать с него маску, опознала маньяка в участке.

Как сообщает Mash, насильник оказался 60-летним работником «Томскнефти».

Напомним, 11 октября жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки.