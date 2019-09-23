В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

Лента новостейПредложить новость
«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири
Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове
«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске
Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык
«Удивительный вкус жизни»: таджикский «Сникерс» изъяли таможенники в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детейРубрика: проиcшествия
13.10.2019 21:04
фото PIXABAY.COM
Он на протяжении нескольких десятилетий насиловал женщин и подростков; чтобы его поймать, у каждого мужчины в городе брали слюну.
В Томской области полицейские задержали серийного маньяка-насильника, который 30 лет (с 1990 по 2018 годы) насиловал женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Чтобы его поймать, на протяжении трёх лет у всех мужчин города брали на экспертизу слюну.
По информации издания, в Стрежевом мужчина нападал на своих жертв в маске и угрожал им ножом. Установлено 20 случаев изнасилования, но, возможно, их намного больше. Вчера женщина, которой однажды удалось сорвать с него маску, опознала маньяка в участке.
Как сообщает Mash, насильник оказался 60-летним работником «Томскнефти».
Напомним, 11 октября жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Бедное животное!»: привязали к забору медведя ради рекламы цирка в Сибири
Поисковики три месяца ищут мужчину с татуировкой на предплечье в Новосибирске
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове
«Предлагаем ему сдаться»: правоохранители ищут очевидцев ДТП в Новосибирске
Пьяные сибиряки верхом на коне похитили корову и пожарили из неё шашлык
«Удивительный вкус жизни»: таджикский «Сникерс» изъяли таможенники в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Прогноз на веру
Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...
Гражданки мира
Зачем люди из Сибири оканчивают иностранные университеты, и ско...
Новости по теме
Популярное