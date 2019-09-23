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В Томской области поймали серийного маньяка-насильника: он 30 лет насиловал женщин и детей

Рубрика: проиcшествия

13.10.2019 21:04

фото PIXABAY.COM

Он на протяжении нескольких десятилетий насиловал женщин и подростков; чтобы его поймать, у каждого мужчины в городе брали слюну.

В Томской области полицейские задержали серийного маньяка-насильника, который 30 лет (с 1990 по 2018 годы) насиловал женщин и детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Чтобы его поймать, на протяжении трёх лет у всех мужчин города брали на экспертизу слюну. 

По информации издания, в Стрежевом мужчина нападал на своих жертв в маске и угрожал им ножом. Установлено 20 случаев изнасилования, но, возможно, их намного больше. Вчера женщина, которой однажды удалось сорвать с него маску, опознала маньяка в участке.

Как сообщает Mash, насильник оказался 60-летним работником «Томскнефти». 

Напомним, 11 октября жители Саратова угрожали устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки.

 

Никита Минин

Теги: Томская область изнасилование

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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