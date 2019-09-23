Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове

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Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в СаратовеРубрика: общество, проиcшествия
13.10.2019 11:31
видео пресс-службы Следственного комитета РФ
Маленькая девочка 9 октября отправилась в школу, но так и не дошла до неё; её тело обнаружили спустя сутки среди гаражей.
В Саратове 35-летнему местному жителю, которого подозревают в убийстве школьницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
По данным ведомства, предполагаемый убийца сознался в преступлении. На его счету уже есть несколько судимостей, в том числе за насильственные действия сексуального характера.
Расследование уголовного дела продолжается: проводятся следственные действия по сбору доказательств вины подозреваемого, назначены дополнительные экспертизы.
Напомним, 12 октября стало известно, что после убийства ребёнка в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни.
Никита Минин
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Лента новостей
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
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