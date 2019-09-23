Видео: подозреваемый в убийстве девочки мужчина заключён под стражу в Саратове

видео пресс-службы Следственного комитета РФ

Маленькая девочка 9 октября отправилась в школу, но так и не дошла до неё; её тело обнаружили спустя сутки среди гаражей.

В Саратове 35-летнему местному жителю, которого подозревают в убийстве школьницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, предполагаемый убийца сознался в преступлении. На его счету уже есть несколько судимостей, в том числе за насильственные действия сексуального характера.

Расследование уголовного дела продолжается: проводятся следственные действия по сбору доказательств вины подозреваемого, назначены дополнительные экспертизы.

Напомним, 12 октября стало известно, что после убийства ребёнка в Саратове Госдума вернулась к вопросу о смертной казни.