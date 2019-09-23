Видео: жилой дом сгорел в Пашине

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

Предположительно пожар начался из-за возгорания на складе дров; дом сгорел полностью.

В Пашине сгорел частный дом на улице Белореченской, 8. Об этом рассказал подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". О том, сколько жильцов находилось в доме на момент возгорания, не сообщается.

По версии местных жителей, возгорание началось из-за вспыхнувшего склада с дровами, который находится рядом с домом. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать Сиб.фм происшествие. Однако местные жители в комментариях под постом утверждают, что в доме во время пожара никого не было.

"Они уехали за водой на 30 минут. Как они только уехали, дом загорелся", — пишет подписчик.

Очевидцы сообщают, что дом сгорел полностью.

Напомним, 11 октября в Новосибирске загорелся склад пуха и перьев, находящийся рядом с заводом ядерного топлива.