Видео: жилой дом сгорел в Пашине

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Видео: жилой дом сгорел в ПашинеРубрика: проиcшествия
13.10.2019 13:10
Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"
Предположительно пожар начался из-за возгорания на складе дров; дом сгорел полностью.
В Пашине сгорел частный дом на улице Белореченской, 8. Об этом рассказал подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". О том, сколько жильцов находилось в доме на момент возгорания, не сообщается.
По версии местных жителей, возгорание началось из-за вспыхнувшего склада с дровами, который находится рядом с домом. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать Сиб.фм происшествие. Однако местные жители в комментариях под постом утверждают, что в доме во время пожара никого не было.
"Они уехали за водой на 30 минут. Как они только уехали, дом загорелся", — пишет подписчик.
Очевидцы сообщают, что дом сгорел полностью.
Напомним, 11 октября в Новосибирске загорелся склад пуха и перьев, находящийся рядом с заводом ядерного топлива.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуацию под Новосибирском
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