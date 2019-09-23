Водителя спасли из загоревшегося автомобиля в Новосибирске

Фото АСТ-54

Возгорание произошло после ДТП на Северном объезде; водителя горящего автомобиля вызволили очевидцы происшествия.

Два автомобиля столкнулись на Северном объезде. Об этом сообщает подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Одна из машин после удара загорелась.

Как сообщают очевидцы событий, водителя спасли из горящего автомобиля проезжавшие мимо люди. Неравнодушные автомобилисты потушили огонь, и засыпали двигатель загоревшейся машины песком, который перевозил один из большегрузов.

В пресс-службе ГУ МЧС не дали оперативных комментариев по поводу подробностей происшествия и характера травм пострадавших. На месте работают специалисты для удаления топлива с трассы во избежание повторного возгорания.

Напомним, накануне водитель из Новосибирска сбил насмерть пешехода.