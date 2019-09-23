Водителя спасли из загоревшегося автомобиля в Новосибирске

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Водителя спасли из загоревшегося автомобиля в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.10.2019 16:45
Фото АСТ-54
Возгорание произошло после ДТП на Северном объезде; водителя горящего автомобиля вызволили очевидцы происшествия.
Два автомобиля столкнулись на Северном объезде. Об этом сообщает подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". Одна из машин после удара загорелась.
Как сообщают очевидцы событий, водителя спасли из горящего автомобиля проезжавшие мимо люди. Неравнодушные автомобилисты потушили огонь, и засыпали двигатель загоревшейся машины песком, который перевозил один из большегрузов.
В пресс-службе ГУ МЧС не дали оперативных комментариев по поводу подробностей происшествия и характера травм пострадавших. На месте работают специалисты для удаления топлива с трассы во избежание повторного возгорания.
Напомним, накануне водитель из Новосибирска сбил насмерть пешехода.
Эмиль Фукс
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