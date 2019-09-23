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Волейбольный клуб «Локомотив» разгромил «Университет»

Рубрика: общество, спорт

13.10.2019 14:05

Фото с сайка ВК "Локомотив"

Новосибирские волейболисты обыграли барнаульский «Университет» на предварительном этапе Кубка России; «Локомотив» громит соперников девять матчей подряд.

Новосибирцы не проиграли ни одного матча из девяти. Последняя победа над «Университетом» снова закончилась «всухую».

«Локомотив» начал первый сет с отставания в 5 очков. Ближе к середине партии новосибирцы сравняли счёт, а под конец победили с большим разрывом – 23:18.

Во втором сете новосибирцы взяли инициативу в свои руки, но вскоре начали уступать 9:8. Несколькими результативными эйсами «Локомотив» оторвался от барнаульцев – итог сета 25:20.

По похожему сценарию прошёл и последний сет матча – новосибирцы пропустили сразу три мяча подряд от «Университета». До середины партии барнаульцы лидировали, однако переломить ход игры «Локомотив» смог в игре «больше-меньше» с минимальным разрывом 23:20. Итог матча 3:0.

Новосибирцы сохраняют лидирующую позицию в турнирной таблице предварительного этапа Кубка России по волейболу. «Локомотив» не проиграл ни одной из девяти игр. 

Сегодня «Локомотив» сыграет со своими одноклубниками «Локомотив-2».

Напомним, 11 октября новосибирцы обыграли «Ярославич». 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ВК «Локомотив»

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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