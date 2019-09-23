Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле»

Фото с сайта театра «Красный факел»

Актёр театра и кино Александр Балуев на пресс-конференции, посвящённой премьере фильма «Француз», заявил, что не всегда доволен своими ролями; зато новосибирцы постоянно устраивают аншлаг во время постановки спектакля «Маскарад», в которой задействован артист.

В течение 10 лет Александр Балуев выходит на сцену новосибирского театра «Красный факел», где исполняет роль Евгения Арбенина в спектакле «Маскарад». Не так давно он пригрозил новосибирцам перестать участвовать в постановке, если не будет аншлага. Об этом сообщило издание «Дни24».

Актёр, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвящённой премьере фильма «Француз», отметил, что недоволен каждой новой ролью. Возможно, по этой причине он достаточно редко снимается в кино.

Кроме того, Александр Балуев подтвердил, что он играет на сцене «Красного факела», изредка посещает постановки новосибирских театров и ездит отдыхать в «Танай».

Ближайшие спектакли с участием Александра Балуева пройдут в театре «Красный факел» 23 и 24 ноября.

Напомним, в конце августа стало известно, что солист НОВАТа снялся в клипе Макса Фадеева.