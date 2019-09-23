6 баллов
+18
64.37 70.93
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

сегодня 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

сегодня 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

сегодня 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские дольщики хотят повторить голодовку в Москве

сегодня 16:28 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец расстрелял обидчика из ружья

сегодня 15:56 Хроника 0 Коммент.

Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле»

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Псевдожелезнодорожника сняли с поезда в Новосибирске

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

Рубрика: общество

14.10.2019 16:07

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Правительство региона использует опыт конкурса «Лидеры России» для создания управленческого резерва; губернатор сообщил о старте третьего всероссийского конкурса на оперативном совещании.

Глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о начале третьего всероссийского конкурса «Лидеры России» во время оперативного совещания:

«Новосибирская область по количеству участников, финалистов и победителей – в лидерах среди сибирских регионов. В 2017 и 2018 годах от нашего региона в конкурсе участвовало по пять тысяч человек. 19 новосибирцев дошли до финала, восемь наших земляков вошли в сотню победителей».

Губернатор уверен, что в этом году жители Новосибирской области снова проявят большой интерес к мероприятию и примут в нём участие.

Благодаря влиянию конкурса в Новосибирске возникли региональные проекты «Кадры 54» и «Команда региона», направленные на формирование управленческого резерва региона.

«У нас уже есть опыт, когда мы опираемся на компетенции полуфиналистов и финалистов «Лидеров России», используем их наработки для того, чтобы решать важные региональные задачи. Безусловно, опыт амбициозных, компетентных, энергичных людей, которые примут решение участвовать в третьем конкурсе "Лидеры России" – опыт, направленный на более эффективную реализацию национальных проектов, будет полезен и востребован с нашей стороны», – добавил Андрей Травников. 

Напомним, 11 октября стало известно, что детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Правительство Новосибирской области

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Племенной танец у статуи Ленина в Новосибирске стал частью мирового флешмоба

сегодня 18:18 Культура 0 Коммент.

Глава сибирского города погиб в ДТП

сегодня 18:02 Хроника 0 Коммент.

Сибиряки выйдут на народный сход для наказания подозреваемых в убийстве

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста»

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене

сегодня 16:45 Недвижимость 0 Коммент.

«Принципиальный законник, советский мент»: друзья защищают предполагаемого маньяка-насильника из Томской области

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские дольщики хотят повторить голодовку в Москве

сегодня 16:28 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирец расстрелял обидчика из ружья

сегодня 15:56 Хроника 0 Коммент.

Природный пожар в Новосибирской области перекинулся на жилой сектор

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Пьяная девушка заплатит 15 тысяч за подзатыльник полицейскому в Новосибирске

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Александр Балуев пригрозил сняться со спектакля «Маскарад» в новосибирском «Красном факеле»

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

«Это слишком мягкое наказание»: известные новосибирцы рассказали, что думают о смертной казни

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Псевдожелезнодорожника сняли с поезда в Новосибирске

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске

сегодня 13:44 Хроника 0 Коммент.

Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны

сегодня 13:34 Общество 0 Коммент.

Ни один регион Сибири не попал в десятку субъектов, лидирующих по вводу жилья

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Сбивший насмерть новосибирца водитель явился с повинной

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Новосибирске: есть пострадавший

сегодня 11:45 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

В рамках нацпроекта «Образование» в Новосибирской области появятся «Точки роста» сегодня 16:55 Покупать или снимать: недвижимость в Новосибирске выросла в цене сегодня 16:45 Новосибирец расстрелял обидчика из ружья сегодня 15:56

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Image

Топ-5 полезных вещей с «Алиэкспресс»

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

Два сибирских города вошли в список Forbes

Image

Труп мужчины обнаружили на пляже в Новосибирске

Image

«Прогноз крайне неблагоприятный»: сотне новосибирцев поставили ст...

Image

Мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей