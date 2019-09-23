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Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области к участию в конкурсе «Лидеры России»Рубрика: общество
14.10.2019 16:07
фото прессс-службы правительства Новосибирской области
Правительство региона использует опыт конкурса «Лидеры России» для создания управленческого резерва; губернатор сообщил о старте третьего всероссийского конкурса на оперативном совещании.
Глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о начале третьего всероссийского конкурса «Лидеры России» во время оперативного совещания:
«Новосибирская область по количеству участников, финалистов и победителей – в лидерах среди сибирских регионов. В 2017 и 2018 годах от нашего региона в конкурсе участвовало по пять тысяч человек. 19 новосибирцев дошли до финала, восемь наших земляков вошли в сотню победителей».
Губернатор уверен, что в этом году жители Новосибирской области снова проявят большой интерес к мероприятию и примут в нём участие.
Благодаря влиянию конкурса в Новосибирске возникли региональные проекты «Кадры 54» и «Команда региона», направленные на формирование управленческого резерва региона.
«У нас уже есть опыт, когда мы опираемся на компетенции полуфиналистов и финалистов «Лидеров России», используем их наработки для того, чтобы решать важные региональные задачи. Безусловно, опыт амбициозных, компетентных, энергичных людей, которые примут решение участвовать в третьем конкурсе "Лидеры России" – опыт, направленный на более эффективную реализацию национальных проектов, будет полезен и востребован с нашей стороны», – добавил Андрей Травников.
Напомним, 11 октября стало известно, что детская школа искусств № 1 города Карасука переедет в новое здание.
Никита Минин
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