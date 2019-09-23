Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дороги

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Блоки не остановили: внедорожник в Новосибирске вылетел на участок ремонта дорогиРубрика: проиcшествия
14.10.2019 08:10
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Водитель не заметил ограждения на ремонтируемой дороге и "приземлился" в самую гущу раскопок; по словам очевидец, пострадавших нет.
Автомобиль Honda CR-V утром 14 октября "сбился с курса" в Дзержинском районе Новосибирска и вылетел с основной дороги на участок, где ведутся ремонтные работы, несмотря на наличие ограждения в виде бетонных блоков. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
Очевидцы утверждают, что и салона авто водитель вышел "изрядно покачиваясь". В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 13 октября Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске водителя спасли из загоревшегося автомобиля.
Мария Машанова
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