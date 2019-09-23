Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоны

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Чаще всего новосибирцы жалуются на некачественные сотовые телефоныРубрика: общество
14.10.2019 13:34
Фото с сайта pixabay.com
Почти 15 тысяч обращений рассмотрели в отделе по защите прав потребителей с начала года; новосибирцам возвращено более 22,5 миллиона рублей за некачественно оказанные услуги и приобретённые товары.
Большинство обращений новосибирцев в отделы по защите прав потребителей мэрии и районов Новосибирска связаны с качеством приобретаемых товаров. И только одна треть – с оказанием услуг.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, чаще всего сибиряки недовольны сферой торговли, бытовым обслуживанием, ремонтом бытовой техники, оказанием услуг ЖКХ, изготовлением мебели и других.
Максимум жалоб зарегистрировано на качество купленных сложных бытовых товаров – 36,8 %, из которых основную долю – 13,7 % – занимают сотовые телефоны.
«Всего с января по сентябрь в мэрию обратились 14 862 гражданина. 4127 обращений потребовали более тщательного разбирательства», – сообщили в пресс-службе.
Специалисты по защите прав потребителей отмечают, что количество поданных в суд исков незначительно выросло. За девять месяцев этого года подано 375 исков, в 2018 – 366. При этом 90 % обращений решается в досудебном порядке. Всего за некачественно оказанные услуги и проданные товары с недостатками потребителям в этом году было возвращено 22 682 815 рублей.
Напомним, 11 октября в Новосибирске в сосиске нашли муху.
Анатолий Якимов
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